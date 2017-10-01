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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

На 16-й станции Большого Фонтана вот-вот произойдет мега-обвал?

Категория: Новости


На 16-й станции Большого Фонтана вот-вот произойдет мега-обвал?

Над большим участком берега на 16-й станции Большого Фонтана в районе санатория ГСЧС нависла реальная угроза обвала.

Местные жители показали журналистам покрытый глубокими и широкими трещинами участок берега, буквально нависший над пешеходной зоной . Его протяженность составляет несколько сотен метров!

К счастью, на месте грядущего обвала нет строений, однако падение может обнажить и нарушить проходящие там подземные коммуникации. Как это уже имело место быть в прошлом году в Аркадии.

Кроме того, падение большой массы грунта представляет реальную опасность для проходящих внизу людей!

Отметим, что несмотря на то, что, по словам местных жителей трещины расширяются и увеличиваются чуть ли не ежедневно, никаких  реальных противооползневых мероприятий там не до сих пор не проводится.

 

 

 



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