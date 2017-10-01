Знаменитую Воронцовскую колоннаду спрячут под купол!

Реставрируемую Воронцовскую колоннаду накроют специальным куполом. По сообщению пресс-службы мэрии, это делается для того, чтобы защитить объект от атмосферных осадков в зимний период.

Кроме того, это позволит не прекращать на зиму и сами реставрационные работы.

Завершить возведение защитного купола планируется уже до конца октября.

Напомним, что реконструкция всего «Воронцовского комплекса» началась нынешней весной.

В ходе проведенных работ были обнаружены несколько неизвестных ранее подземных объектов, включая подземный проход на территорию нынешнего Греческого парка.

Отметим, что основное внимание на первом этапе работ было уделено укреплению фундамента комплекса.