Одессит заминировал собственную квартиру

Одессит решил добавить работы правоохранителям и сообщил о минировании квартиры на Академика Филатова.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, информация о том, что в жилом доме заминирована квартира, поступила вчера в 22:40.

Сотрудники оперативной группы совместно со взрывотехниками и патрульными проверили помещения и территорию вокруг дома, однако никаких взрывоопасных веществ не нашли.

Полицейские выяснили, что анонимный звонок совершил 36-летний мужчина, житель данного дома, который накануне поссорился с женой.

Мужчину задержали и доставили в Киевский отдел полиции. Согласно ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.