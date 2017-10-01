Киевский районный суд взял под стражу подозреваемого в ограблении одесситки

Киевский районный суд города Одессы взял под стражу гражданина Молдовы, подозреваемого в ограблении одесситки.

12 октября 2017 гражданин Молдовы, находясь по ул. Люстдорфская дорога в городе Одессе, ударил женщину локтем по лицу и сорвал с нее золотую цепочку, золотой крестик с бриллиантом и золотую сережку.

В результате указанных действий женщине был нанесен материальный ущерб на общую сумму 12000 гривен.

Отметим, что уже через 10 минут после совершения уголовного преступления подозреваемый был задержан неравнодушными свидетелями.

Также обратим внимание, что мужчина ранее уже был семь раз судим за совершение уголовных преступлений в 3 областях Украины.

Таким образом, следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.