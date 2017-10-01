В Белгород-Днестровском районе Одесской области правоохранители обнаружили 200 кг конопли. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Одесской области. Согласно информации службы, сотрудники полиции обнаружили плантацию конопли, где выращивалось 100 кустов. При обыске дома "плантатора" было изъято 215 кг конопли, 200 расфасованных бумажных пакетов и более 140 шариков из фольги с наркотическим веществом, а также почти 4000 гривен, свыше 1600 долларов и несколько сотен евро. Общая стоимость наркотического вещества составила 16 млн гривен. Все доказательства отправлены на специальную экспертизу. На данный момент полиция задержала одного подозреваемого. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.