 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Пропавшая без вести 10-летней девочка найдена

Категория: Новости

Пропавшая без вести 10-летней девочка найдена

Вчера полицейские Киевского райотдела сбились с ног в поисках пропавшей без вести 10-летней девочки.

Как сообщила мать ребенка, девочка вышла погулять на улицу и исчезла.

Полицейские сразу же возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство" и приступили к поиску ребенка во всевозможных магазинах, зонах отдыха и даже на морском побережье. Следователи изучили сообщения девочки в соцсетях и даже поговорили со всеми ее одноклассниками и друзьями.

Тем не менее, вечером девочка нашлась ...в центре города. Преступлений против нее никто не совершал.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 