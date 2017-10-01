Пропавшая без вести 10-летней девочка найдена

Вчера полицейские Киевского райотдела сбились с ног в поисках пропавшей без вести 10-летней девочки.

Как сообщила мать ребенка, девочка вышла погулять на улицу и исчезла.

Полицейские сразу же возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство" и приступили к поиску ребенка во всевозможных магазинах, зонах отдыха и даже на морском побережье. Следователи изучили сообщения девочки в соцсетях и даже поговорили со всеми ее одноклассниками и друзьями.

Тем не менее, вечером девочка нашлась ...в центре города. Преступлений против нее никто не совершал.