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  • Просмотров: 90
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В двух клиниках на ул. Пастера начнется ремонт

Категория: Новости

В двух клиниках на ул. Пастера начнется ремонт

В двух клиниках ОНМУ, расположенных на ул. Пастера, в скором времени начнется ремонт и перепланировка. 
Речь идет о здании терапевтической клиники в 2 этажа и здании клиники хирургии в три этажа. В клиниках ожидается капитальный ремонт - усиление фундамента и конструкций, перепланировка, замена всех инженерных коммуникаций. В новых помещениях предусмотрены учебные аудитории.
Ремонтные работы проведет выигравшая тендер по системе «Prozorro» строительная компания «Алюма Одесса». Свои услуги компания оценила в полтора миллиона гривен.
Комплекс больничных корпусов медицинского университета является памятником архитектуры постройки 1899-1902 гг. по проектам архитекторов Троупянчского и Бернардацци.



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