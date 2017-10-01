В двух клиниках на ул. Пастера начнется ремонт

В двух клиниках ОНМУ, расположенных на ул. Пастера, в скором времени начнется ремонт и перепланировка.

Речь идет о здании терапевтической клиники в 2 этажа и здании клиники хирургии в три этажа. В клиниках ожидается капитальный ремонт - усиление фундамента и конструкций, перепланировка, замена всех инженерных коммуникаций. В новых помещениях предусмотрены учебные аудитории.

Ремонтные работы проведет выигравшая тендер по системе «Prozorro» строительная компания «Алюма Одесса». Свои услуги компания оценила в полтора миллиона гривен.

Комплекс больничных корпусов медицинского университета является памятником архитектуры постройки 1899-1902 гг. по проектам архитекторов Троупянчского и Бернардацци.