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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

На территории Одесского порта произошло ДТП

Категория: Новости

На территории Одесского порта произошло ДТП

18 октября на территории Одесского порта произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, легковой автомобиль попал под грузовой поезд.  Эту информацию подтвердили в патрульной полиции. По их данным, авария произошла на Таможенной площади, 1. Оказалось, что водитель «Renault Kangoo» проехал на красный сигнал светофора железнодорожного переезда, где столкнулся с поездом.  В результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу и оказался на железнодорожном полотне, придавленным вагоном. При этом в аварии никто не пострадал.



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