18 октября на территории Одесского порта произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, легковой автомобиль попал под грузовой поезд. Эту информацию подтвердили в патрульной полиции. По их данным, авария произошла на Таможенной площади, 1. Оказалось, что водитель «Renault Kangoo» проехал на красный сигнал светофора железнодорожного переезда, где столкнулся с поездом. В результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу и оказался на железнодорожном полотне, придавленным вагоном. При этом в аварии никто не пострадал.