На Черемушках с утра нет света

Сегодня с утра значительная часть Черемушек остается без электроэнергии. Как сообщили нашему корреспонденту в коллцентре Одессаоблэнерго, причиной стала авария на высоковольтной линии. Работы ведуться с 11 утра, однако когда будет свет не сообщают даже приблизительно. Ориентировочное время включения света 22:00. "Если света не будет, то возможно новая информация"- сообщилиоператоры коллцентра.отметим, что не работает ряд светофоров, что приводит к аварийным ситуациям. Не работающие светофоры означают, что может быть отключенно и наружное освещение на улицах, в результате район может оказаться погруженным в полную темноту.