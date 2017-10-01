Одесситы готовы «встать грудью» за Зеленый театр

Петиция с просьбой любой ценой сохранить «Зеленый театр» установила своеобразный рекорд. Мене, чем за двое суток под ней подписалось более тысячи человек.

Петиция появилась на сайте 17 октября, а уже 19-го под ней насчитывалось тысяча двести подписей.

Теперь, согласно действующим правилам, городские власти должны рассмотреть вопрос в приоритетном порядке.

Напомни, что авторы петиции просят городские власти использовать все законные средства, чтобы не допустить повторного закрытия Зеленого театра, который всего два года назад был реанимирован «неравнодушными волонтерами».

Дело в том, что ранее коллектив театра предупредил, что не может договориться с собственниками театра о стоимости аренды, которую те подняли в несколько раз. Поэтому прошедший сезон может стать последним.