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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесситы готовы «встать грудью» за Зеленый театр

Категория: Новости


Одесситы готовы «встать грудью» за Зеленый театр

Петиция с просьбой любой ценой сохранить «Зеленый театр» установила своеобразный рекорд.  Мене, чем за двое суток под ней подписалось более тысячи человек.

Петиция появилась на сайте 17 октября, а уже 19-го под ней насчитывалось тысяча двести подписей.

Теперь, согласно действующим правилам, городские власти должны рассмотреть вопрос в приоритетном порядке.

Напомни, что авторы петиции просят городские власти использовать все законные средства, чтобы не допустить повторного закрытия Зеленого театра, который всего два года назад был реанимирован «неравнодушными волонтерами».

Дело в том, что ранее коллектив театра предупредил, что не может договориться с собственниками театра о стоимости аренды, которую те подняли в несколько раз. Поэтому прошедший  сезон может стать последним.

 



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