В Одесской области иномарка «поцеловалась» с …кухней!

Уникальное ДТП произошло накануне в Измаильском районе Одесской области.

Там, в селе Старая Некрасовка женщина, управляющая иномаркой Ssang Yong, не справилась с управлением и врезаласть в летнюю кухню нахлодящегося поблизости дома.

В результате травмы получили двое пассажиров внедорожника, которые , как выяснилось, являются родителями водителя.

Согласно объяснениям самой виновницы столкновения, она пыталась уйти от столкновения с идущим навстречу автомобилем и не справилась с управлением. Что и послужило причиной ДТП.