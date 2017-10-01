Полиция Одесской области задержала людей, напавших на местную активистку

Преступники, напавшие 24 июня на одесскую активисту и участницу многих общественных организаций Светлану Подпалую.

Об это м сообщил руководитель ГУНП Дмитрий Головин.

«Так же установлены все обстоятельства этого нападения. Это было делом чести для одесских полицейских!» -отметил он.

Напомним, что в 24 июня двое неизвестных напали на Светлану Подпалую на пересечении улиц Кузнечной и Тираспольской, нанесли ей ряд ударов по голове и телу, после чего скрылись на мопеде.

Пострадавшей были диагностированы черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей, а так же обширную гематому.