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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Полиция Одесской области задержала людей, напавших на местную активистку

Категория: Новости


Полиция Одесской области задержала людей, напавших на местную активистку

Преступники, напавшие 24 июня на одесскую активисту и участницу многих общественных организаций Светлану Подпалую.

Об это м сообщил руководитель ГУНП Дмитрий Головин.

«Так же установлены все обстоятельства этого нападения. Это было делом чести для одесских полицейских!» -отметил он.

Напомним, что в 24 июня двое неизвестных напали на Светлану Подпалую на пересечении улиц Кузнечной и Тираспольской, нанесли ей ряд ударов по голове и телу, после чего скрылись на мопеде.

Пострадавшей были диагностированы черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей, а так же обширную гематому.



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