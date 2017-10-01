В Одессе накрыли нелегальную «оружейку»

Сотрудники СБУ в Одессе пресекли деятельность нелегальной оружейной мастерской.

По информации пресс-службы ведомства, местный житель прямо на дому наладил работу по переоборудования спортивного и травматического оружия в боевое, а так же реконструкцию стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.

По имеющейся информации, при обыске были найдены два автомата «ППШ» и винтовка Мосина.

Начато уголовное производство по статье 263 УК Украины (нелегальное оборот огнестрельного оружия).