 
Информация к новости
  • Просмотров: 79
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе накрыли нелегальную «оружейку»

Категория: Новости


Сотрудники СБУ в Одессе пресекли деятельность нелегальной оружейной мастерской.

По информации пресс-службы ведомства, местный житель прямо на дому наладил работу по переоборудования спортивного и травматического оружия в боевое, а так же реконструкцию стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.

По имеющейся информации, при обыске были найдены два автомата «ППШ» и винтовка Мосина.

Начато уголовное производство по статье 263 УК Украины (нелегальное оборот огнестрельного оружия).



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 