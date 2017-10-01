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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одессе поймали «телефонного террориста»

Категория: Новости


В Одессе поймали «телефонного террориста»

Сотрудники полиции задержали человека, который накануне сообщил по телефону «1022 о том, что в многоэтажном доме по улице Филатова находится взрывное устройство.

На место срочно выехали сотрудники полиции, спасатели и кинологи, проверили все здание им прилегающую территорию, но ничего взрывоопасного не обнаружили.

Однако установили личность звонившего и задержали его.

Начато производство по статье 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Отметим, ч то по словам задержанного . он таким образом хотел отомстить сожительнице, с которой накануне поскандалил.



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