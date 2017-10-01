Коллектив одесского Украинского театра «бортонули» украинских националистов

У одесского Украинского театра имени Василя Василько новый директор.

Подавляющим большинством голосов на этот пост избрана Юлия Пивоварова.

Отметим, что местные «национал-активисты» активно лоббировали другого кандидата – Михаила Журавля, поддержать которого пришли на процедуру голосования.

Однако члены комиссии не поддались такому откровенному давлению и не дали за кандидата националистов ни одного голоса!

Отметим, что один из лидеров одесских националистов, бывший руководитель местных «правосеков» Сергей Стерненко выразил свое неудовольствие таким результатом голосования, заявил, что это «…продолжение погребения укрианского искусстаа» ии предупредил, что «…мы будет внимательно следить за тем, как и что будет меняться в украинском театре!»

Отметим, что местные национал-активисты при попустительстве властей и правоохранительных органов самовольно пытаются следить и контролировать практически все аспекты культурной жизни Одессы, что уже привело к ее существенному оскудению.