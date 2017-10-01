Полицейские задержали мужчин по подозрению в совершении разбойного нападения

Бориспольские полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении разбойного нападения.

Подозреваемые и пострадавший познакомились в одной из соцсетей для совместных поездок. Они выехали из Одессы, а в Киеве между ними возник конфликт из-за оплаты. Пассажир не имел при себе средств, которые от него требовали. После чего двое мужчин избили попутчика и отобрали у него портмоне и драгоценности.

Бориспольские полицейские задержали автомобиля Renault на выезде из Киева. Патрульные заметили в автомобиле охотничий нож, мачете и портмоне, которое, по словам водителя, неизвестный пассажир оставил в авто после конфликта. Кроме того, в салоне патрульные обнаружили следы буро-красного цвета, напоминающие кровь.

Полицейские задержали транспортное средство и мужчин для выяснения всех обстоятельств. Ведется следствие.