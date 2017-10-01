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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Полиция задержала наркосбытчиков

Категория: Новости

Полиция задержала наркосбытчиков

На ул. Днепропетровская дорога сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину, в кармане которого было обнаружено 8 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Парень рассказал, что это психотропная курительная смесь, которую он хранил с целью сбыта. Впоследствии в квартире, которая он арендует вместе со своим приятелем, было обнаружено еще 130 свертков со схожим веществом, а также электронные весы.

Жители квартиры подтвердили, что они занимались распространением курительной смеси наркопотребителям.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины.



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