Полиция задержала наркосбытчиков

На ул. Днепропетровская дорога сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину, в кармане которого было обнаружено 8 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Парень рассказал, что это психотропная курительная смесь, которую он хранил с целью сбыта. Впоследствии в квартире, которая он арендует вместе со своим приятелем, было обнаружено еще 130 свертков со схожим веществом, а также электронные весы.

Жители квартиры подтвердили, что они занимались распространением курительной смеси наркопотребителям.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины.



