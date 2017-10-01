В Одессе тролейбус поцеловался с автомобиль, а в Овидиополе- автомобиль с деревом

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Сегодня в Одессе на улице Королева троллейбус столкнулся с автомобилем «Рено».
К счастью, оба транспортных средства двигались с небольшой скоростью, поэтому пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной столкновения стали действия водителя иномарки, который попытался выполнить поворот через двойную сплошную, что прямо запрещено правилами дорожного движения.
А в Овидиополе автомобиль «Тойота» съехал с дороги и врезался в дерево.
Там, к сожалению, без пострадавших не обошлось. Водитель иномарки получил серьезные травмы и был госпитализирован.
По предварительно информации, пострадавший превысил скроростной режим, в следствие чего не справился с управлением.