На Лидерсовском бульваре горела высотка. Условно…

Сегодня сразу несколько пожарных экипажей прибыли к 16-ти этажному дому на Лидерсовском бульваре.

Впрочем, как выяснилось, повода для реальной тревоги не было. Там проводились масштабные комплексные учения. В частности огнеборцы отрабатывали проведение эвакуации жителей, как по маршевой лестнице, так и по автолестнице.

По информации ГСЧС, в целом учения прошли успешно.

Однако пожарные вновь обратили внимание на недопустимость произвольного паркования автомобилей в непосредственной близости от многоэтажных домов. Поскольку это затрудняет подъезд спецтехники и затягивает организацию противопожарных работ. А как показывает практика, это может привести к трагедии.

Напомним, что при пожаре в высотке в Аркадии пожарным , чтобы подъехать к зданию, пришлось буквально вручную растаскивать припаркованные автомобили.