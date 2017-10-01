На Лидерсовском бульваре горела высотка. Условно…

Сегодня сразу несколько пожарных экипажей прибыли к 16-ти этажному дому на Лидерсовском бульваре.
Впрочем, как выяснилось, повода для реальной тревоги не было. Там проводились масштабные комплексные учения. В частности огнеборцы отрабатывали проведение эвакуации жителей, как по маршевой лестнице, так и по автолестнице.
По информации ГСЧС, в целом учения прошли успешно.
Однако пожарные вновь обратили внимание на недопустимость произвольного паркования автомобилей в непосредственной близости от многоэтажных домов. Поскольку это затрудняет подъезд спецтехники и затягивает организацию противопожарных работ. А как показывает практика, это может привести к трагедии.
Напомним, что при пожаре в высотке в Аркадии пожарным , чтобы подъехать к зданию, пришлось буквально вручную растаскивать припаркованные автомобили.