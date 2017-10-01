 
Информация к новости
  • Просмотров: 63
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

На Лидерсовском бульваре горела высотка. Условно…

Категория: Новости


На Лидерсовском бульваре горела высотка. Условно…

Сегодня сразу несколько пожарных экипажей прибыли к 16-ти этажному дому на Лидерсовском бульваре.

Впрочем, как выяснилось, повода для реальной тревоги не было. Там проводились масштабные комплексные учения. В частности огнеборцы отрабатывали проведение эвакуации жителей, как по маршевой лестнице, так и по автолестнице.

По информации ГСЧС, в целом учения прошли успешно.

Однако пожарные вновь обратили внимание на недопустимость произвольного паркования автомобилей  в непосредственной близости от многоэтажных домов. Поскольку это затрудняет подъезд спецтехники и затягивает организацию противопожарных работ.   А  как показывает практика, это может привести к трагедии.

Напомним, что при пожаре в высотке в Аркадии пожарным , чтобы подъехать к зданию, пришлось буквально вручную растаскивать припаркованные автомобили.

 

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 