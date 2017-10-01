В Одессе прошел Кубок области по спортивной аэробике

В спортивно-оздоровительном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана состоялись соревнования на Кубок Одесской области по спортивной аэробике. Состязания были очень яркими, зрелищными, зажигательными.

Спортивная аэробика - очень красивый вид спорта, и многие занимаются ею не ради профессиональной карьеры, а ради своего здоровья и удовольствия. Хотя занятия спортивной аэробикой не запрещены и для мальчиков, но в основном это, конечно, девичий вид спорта – именно для юных леди он всесторонне полезен. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на осанку, походку участниц. Умение себя держать и согласованность работы в команде – все эти навыки бесценны для женщин на протяжении жизни.

Спортивная аэробика – это акробатика, гимнастика, хореография, силовые элементы и современные танцы, собранные воедино. Чувствуется, что тренеры вложили много времени и душевных сил в подготовку своих подопечных, ведь подготовка к соревнованиям – это не только работа на тренировках, но и подбор музыкального сопровождения, требующий кропотливого труда, работа над костюмами и еще много подобных вещей.

В этих соревнованиях победителями предсказуемо стали команды «Импульс», «Восторг», «Фаворит», «Фристайл». В Одессе секции спортивной аэробики работают в каждом районе города, что позволяет детям посещать их, не удаляясь слишком от школы или дома. Да и в области есть секции с сильными тренерами и хорошими командами разных возрастов. Беляевка, Большая Долина, Каролино-Бугаз – география этого вида спорта в нашем регионе расширяется. В Одессе на Софиевской, 8 находится база Федерации аэробики.

Члены Федерации - тренеры, работающие много лет, прошедшие множество семинаров, имеющие высокую квалификацию. Много чемпионов подготовила Валентина Тодорова – она кандидат педагогических наук, очень много работает на нескольких площадках, у нее много команд, и потому у нее есть возможность подпитывать старшие команды из числа младших, и это приносит результаты: ее ученицы уже побывали на чемпионате Европы, и хотя не заняли пока призовых мест, но само участие в соревнованиях такого уровня достаточно почетно. Сестры Гречко и Полякова работают в школе-интернате № 111 много лет, у них также много детей и хорошие результаты. Тренер Наталья Белогорцева руководит школой спортивной аэробики в Большой Долине, ее команда «Монблан» прекрасно себя зарекомендовала и тоже заняла призовые места в сегодняшних соревнованиях.

Ежегодные соревнования по спортивной аэробике мы проводим в этом спорткомплексе уже в третий раз. Нам здесь очень нравится: хорошие условия, много места, вы видите, у нас много участников, много родителей, здесь все они могут удобно разместиться, здесь все продумано до мелочей и устроено с любовью к людям. Мы благодарны президенту МГУ Сергею Васильевичу Кивалову за такую возможность уже традиционно проводить Кубок Одесской области именно здесь, мы очень полюбили этот спорткомплекс, он стал для нас счастливым, и мы надеемся сотрудничать с Международным гуманитарным университетом в этом аспекте и впредь. А уже 18 ноября на сцене театра Музыкальной комедии будет проходить фестиваль «Бархатный сезон», там уже не будет соревнований, не будет первых мест, мы просто на сцене красиво покажем все, что умеем, и всех приглашаем оценить старания наших тренеров и учеников,

— говорит главный руководитель, организатор, идейный вдохновитель, президент Федерации аэробики города Одессы Лина Леонидовна Пойденко.