В Одессе прошел Кубок области по спортивной аэробике

В спортивно-оздоровительном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана состоялись соревнования на Кубок Одесской области по спортивной аэробике. Состязания были очень яркими, зрелищными, зажигательными.
Спортивная аэробика - очень красивый вид спорта, и многие занимаются ею не ради профессиональной карьеры, а ради своего здоровья и удовольствия. Хотя занятия спортивной аэробикой не запрещены и для мальчиков, но в основном это, конечно, девичий вид спорта – именно для юных леди он всесторонне полезен. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на осанку, походку участниц. Умение себя держать и согласованность работы в команде – все эти навыки бесценны для женщин на протяжении жизни.
Спортивная аэробика – это акробатика, гимнастика, хореография, силовые элементы и современные танцы, собранные воедино. Чувствуется, что тренеры вложили много времени и душевных сил в подготовку своих подопечных, ведь подготовка к соревнованиям – это не только работа на тренировках, но и подбор музыкального сопровождения, требующий кропотливого труда, работа над костюмами и еще много подобных вещей.
В этих соревнованиях победителями предсказуемо стали команды «Импульс», «Восторг», «Фаворит», «Фристайл». В Одессе секции спортивной аэробики работают в каждом районе города, что позволяет детям посещать их, не удаляясь слишком от школы или дома. Да и в области есть секции с сильными тренерами и хорошими командами разных возрастов. Беляевка, Большая Долина, Каролино-Бугаз – география этого вида спорта в нашем регионе расширяется. В Одессе на Софиевской, 8 находится база Федерации аэробики.
Члены Федерации - тренеры, работающие много лет, прошедшие множество семинаров, имеющие высокую квалификацию. Много чемпионов подготовила Валентина Тодорова – она кандидат педагогических наук, очень много работает на нескольких площадках, у нее много команд, и потому у нее есть возможность подпитывать старшие команды из числа младших, и это приносит результаты: ее ученицы уже побывали на чемпионате Европы, и хотя не заняли пока призовых мест, но само участие в соревнованиях такого уровня достаточно почетно. Сестры Гречко и Полякова работают в школе-интернате № 111 много лет, у них также много детей и хорошие результаты. Тренер Наталья Белогорцева руководит школой спортивной аэробики в Большой Долине, ее команда «Монблан» прекрасно себя зарекомендовала и тоже заняла призовые места в сегодняшних соревнованиях.