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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одесской области девушка в шутку сожгла соседа

Категория: Новости


В Одесской области девушка в шутку сожгла соседа

Трагедия произошла накануне в селе Старая Некрасовка Измаильского района.

Местная жительница, находящаяся в нетрезвом состоянии, пришла в гости к соседу, но увидев, что он спит и не желает просыпаться, решила пошутить и разбудить его нетрадиционным способом.

Облила одеяло горючей жидкостью и подожгла. В результате возникшего пожара мужчина получил смертельные ожоги.

По факту содеянного начато уголовное производство по статье 121 УК Украины (намеренное нанесение тяжких телесных повреждений).

Обвиняемой назначена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



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