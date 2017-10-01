Украина не будет выполнять требование Евросоюза по повышению цен на газ для населения

Пока, во всяком случае.

Повышения стоимости газа для населения не будет. Такое обещание в эфире телеканала «Интер» дал лично премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, никаких оснований для повышения цен нет. Во-первых, нет роста цен на нефть, к которой привязана международная цена на газ. И во-вторых, для нужд населения у нас хватает и собственных запасов «голубого золота».

Поэтому нет оснований ставить вопрос о повышении стоимости газа.

Об этом раньше прямо заявил и вице-премьер Павел Розенко.

Правда, он оказался менее сдержан в своих прогнозах и отметил, что «…повышения стоимости газа не будет…до конца отопительного сезона!»

Дальнейшие перспективы Кабмин пока не озвучил.