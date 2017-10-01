В Одессе в очередной раз поцеловались автомобиль и микроавтобус

Происшествие произошло накануне на пересечении улиц Бригадная и Гаванная.

Там двигавшийся на высокой скорости автомобиль «Peugeot» с такой страстью приложился к микроавтобусу «Volkswagen», что последний несколько раз перевернулся и врезался в третий автомобиль.

В результате серьезно пострадал водитель микроавтобуса, который с многочисленными травмами госпитализирован.

Проводится расследование. По неофициальной информации, скорее всего виновником был именно водитель автомобиля, который, по меньшей мере, не рассчитал скоростной режим и не смог своевременно затормозить.