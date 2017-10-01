В Одессе офицер за гроши продавал взрывчатку

Сотрудники полиции СБУ задержали военного инженера, который практически открыто торговал взрывчаткой.

По информации ГУНП, его взяли буквально «на горячем» - при попытке продать три взрывных устройства, сделанных на базе мобильных телефонов всего за …8 тысяч гривен!

Как выяснилось, этот «торговец смертью» 1990 года рождения уже успел дослужиться до капитана.

По факту совершенного преступления начато расследование по статье 263 УК Украины (незаконное изготовление и хранение оружия и взрывчатых веществ).

По имеющейся информации, Прокуратура будет настаивать на применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.