Граница оптом и в розницу ВИДЕО

Сто пятьдесят километров государственной границы Украины с Венгрией — это земельные участки под контролем частных лиц, куда пограничники не имеют полноценного доступа. Об этом в эфире «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Не знаю радоваться за людей или печалиться о государстве. Казалось бы, в Украине в XXI веке сбылась мечта Остапа Бендера и желающие могут взять в аренду 1 метр государственной границы с целью личного обогащения.

Мы живем в эпоху, когда самой непосильной, оказывается задача исследования реальности. Наши представления смазаны сломом идеологических конструкций советского времени. Новые конструкции туманны и грешат двойными стандартами. Сказать прямо о том, что страна разделена на рабов и господ, в двадцать первом веке, не позволяет политкорректность. Приходится лгать и изворачиваться, сочиняя небылицы о заботливой власти и «маленьком украинце», придуманном мечтательным Ющенко.

Наличие границ государства предполагает наличие общенародной собственности – народа-суверена. А как быть, если народ-суверен сузился в нашей стране до 100 семей, а твоя семья в эту заветную цифру не входит? А тут еще Матиос со своим сообщением и ты оказываешься перед выбором переживать за себя или радоваться за других.

Идея общенародной собственности вытекает из идеи общего блага сформулированной в эпоху просвещения. «Жлобок» сменивший в нашей стране «совок» эту идею воспринять не может в принципе. Мы сегодня не понимаем, где границы государства, гражданского общества, церкви…

Сетевое общество, основанное на оцифровке реальности, прекрасно маскирует положение, в котором государство может существовать только в неофеодальном формате. Формат этот видится, как симбиоз баронов по утилизации недоутилизированного, в котором коррумпируются остатки гуманизма.

В итоге общество так и не смогло дать свою оценку плохо или хорошо то, что граница очутилась в частном владении, а это значит, что у нас прогрессирует процесс забвения всеобщих ценностей, не связанных с прагматикой рационального расчета.

И самое главное, источником истинного сепаратизма являются не PR кампании русского, или скажем, венгерского мира, а потребительское восприятие политических институтов и исторических сообществ.