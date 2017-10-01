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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Итальянские области Ломбардия и Венеция проведут референдумы об автономии

Категория: Новости

Итальянские области Ломбардия и Венеция проведут референдумы об автономии

Две области северной Италии Ломбардия и Венеция планируют осенью провести референдумы о расширении автономии в вопросах управления финансами, пишет Российская газета.

 

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Ломбардия является лидером по численности населения, а ее столица — Милан — крупнейшим городом в северной Италии. На долю Ломбардии и Венеции приходится около трети ВВП Италии.

 

На референдумах власти регионов хотят узнать, поддерживают ли жители сохранение 80% доходов в местных бюджетах. Проведение плебисцита намечено на 22 октября.

 

Рим полагает, что в референдумах, которые обойдутся бюджету в 50 млн евро, нет необходимости, поскольку расширение полномочий регионов согласно Конституции Италии, возможно путем диалога с правительством.

 

Эксперты отмечают, что итоги консультативных референдумов не будут иметь юридической силы, однако они могут стать «козырем» в переговорах с центральным правительством.

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