Народный депутат Украины: одним из участников аварии в Харькове был сотрудник СБУ

Народный депутат Украины Михаил Добкин сообщил, что к наезду на пешеходов в Харькове может быть причастен сотрудник СБУ.

ДТП в Харькове, в результате которого погибли пять и пострадали 11 человек, произошло в среду вечером. Lexus пытался проехать на красный, но в итоге врезался в Volkswagen Touareg и вылетел на пешеходов. Позже в МВД сообщили, что за рулем находилась девушка 1997 года рождения, а этот автомобиль уже был замечен на нарушении. Также сообщалось, что Lexus участвовал в уличной гонке. Девушку арестовали, а медики нашли в ее крови опиаты.

Как считает Добкин, за рулем Volkswagen Touareg был сотрудник СБУ. Он отметил, что этак информация не оправдывает водителя Lexus.

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