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  • Дата: Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53

Целый арсенал обнаружен в Арцизском районе

Категория: Новости


Целый арсенал обнаружен в Арцизском районе

Почти полсотни боевых артиллерийских снарядов обнаружены накануне в Арцизском районе.

По информации ГСЧС тридцать пять артиллерийских снарядов разных калибров выявлены в самом Арцизе, а еще десять – 82и 75 мм в селе Петровка.

Все эти боеприпасы лежат в земле со времен Великой Отечественной войны.

Найденные боеприпасы извлечены и отправлены на уничтожение на военный полигон.

Отметим, что такие отголоски войны в большинстве своем не утратили взрывоспособности, а долгое пребывание в земле и коррозия привели к тому, что они способны взорваться практически при любом неосторожном касании.



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