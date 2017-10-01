Целый арсенал обнаружен в Арцизском районе

Почти полсотни боевых артиллерийских снарядов обнаружены накануне в Арцизском районе.

По информации ГСЧС тридцать пять артиллерийских снарядов разных калибров выявлены в самом Арцизе, а еще десять – 82и 75 мм в селе Петровка.

Все эти боеприпасы лежат в земле со времен Великой Отечественной войны.

Найденные боеприпасы извлечены и отправлены на уничтожение на военный полигон.

Отметим, что такие отголоски войны в большинстве своем не утратили взрывоспособности, а долгое пребывание в земле и коррозия привели к тому, что они способны взорваться практически при любом неосторожном касании.