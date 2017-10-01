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  • Дата: Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55

На Черемушках водитель иномарки сбил… сосну

Категория: Новости


На Черемушках водитель иномарки сбил… сосну

Происшествие произошло накануне ночью на площади Бориса Деревянко.

Там автомобиль «Lexus» на большой скорости съехал с дороги и влетев в зеленую зону, сбил сосну. Как выяснилось, его водитель 1990 года рождения находился в нетрезвом состоянии.

Проводится расследование. Пострадавших нет.

Отметим, что случаи «пьяной езды» отмечаются в Одесском регионе чуть ли не ежедневно.

И ужесточение наказаний за управление автомобилем в нетрезвом состоянии пока на ситуацию практически не влияет.



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