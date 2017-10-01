Дом Руссова берут под плотную охрану

Возле знаменитого Дома Руссова устанавливают будку муниципальной охраны.

Таким образом, теперь этот многострадальный и часто возгораемый объект берется плод непосредственную охрану.

Впрочем, решение об этом было принято еще в начале октября, однако, по словам сотрудников КП «Муниципальная охрана», до сих пор его охраняли дистанционно.

Однако, по всей вероятности, было решено, что такая «дистанционная охрана» не способна обеспечить безопасность этого архитектурного памятника.