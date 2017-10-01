СМИ сообщили о дате провозглашения независимости Каталонии

По данным издания, пока нет информации о том, каким образом будет объявлено о разрыве с Испанией. Не исключается, что будет созвано срочное заседание регионального парламента для «анализа текущей политической ситуации».

Власти Каталонии хотят объявить о независимости раньше, чем испанский сенат одобрит меры правительства об ограничении автономии региона. Напомним, в субботу премьер-министр королевства Мариано Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась.

В случае если сенат одобрит решение кабмина, Мадрид сможет освободить от должностей членов каталонского правительства. Кроме того, власти Испании объявили о намерении провести новые выборы в автономии не позднее чем через полгода.

В субботу также стало известно о том, что генпрокуратура Испании подготовила иск против главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, если он объявит независимость автономии. Мадрид обвиняет его в подстрекательстве к мятежу. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жители Барселоны вышли на митинг после объявленных премьер-министром Испании Мариано Рахоем мер в отношении Каталонии.

Испанский премьер объявил о введении в действие 155 статьи конституции страны, которая прекращает автономию Каталонии.