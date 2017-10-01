Медицинская реформа в парламенте заблокирована

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об отмене решения о принятии «Закона о государственном финансировании гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных препаратов». То сесть именно тот закон, в котором говориться о проведении медицинской реформы.

Авторами постановления стали депутаты от Оппозиционного блока» Михаил Папиев и Игорь Шурма, а так же внефракционный депутат Олег Мусий.

Теперь по действующему регламенту спикер не может подписать принятый во втором чтении законопроект о медицинской реформе, пока не будет обсуждено данное постановление.

Отметим, что по словам депутатов Олега Мусия и Юлии Тимошенко: «Эта реформа расстреляла украинскую медицину!» Такого же мнения придерживаются и депутаты от Оппозиционного блока.