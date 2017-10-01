Оуновец устроил стрельбу в Киеве

После драки со стрельбой возле станции метро «Академгородок» в Киеве командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский и его оппонент находятся в больнице. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина". "У Коханивского также ранения, нужно проверить их степень", - отметил он. По словам Крищенко, пока причины возникновения инцидента не установлены, поскольку правоохранители не имели возможности допросить его участников. Это будет сделано сразу, как только их осмотрят врачи. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт личного характера, который перерос в драку со стрельбой. Читайте также Командир батальона ОУН Коханивский устроил стрельбу в Киеве Кроме того, в полиции не раскрывают личность оппонента Коханивского. (По данным Громадського, это экс-командир одного из взводов «Правого сектора» Руслан Качмала с позывным «Рэм»). "В 16:50 в дежурную часть поступила информация, что недалеко от станции метро «Академгородок» происходит драка и слышны выстрелы. На место происшествия срочно были направлены наряды полиции. Предварительно установлено, что там находился Николай Коханивский с женой", - рассказали в пресс-службе полиции Киева. Согласно информации, Коханивский сделал несколько выстрелов в оппонента после того, как между ними возник конфликт. "У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца. В результате у пострадавшего (личность установлена) - касательные ранения в спину и ногу (помощь оказали на месте). Обоих мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта", - добавили в полиции. Также известно, что на месте происшествия в траве правоохранители обнаружили ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм. Как уточнил Крищенко, оружие не зарегистрировано. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. "После проведения первоочередной проверки происшествию будет дана правовая оценка", - подчеркнули в полиции. Теги: стрель



Источник УНИАН