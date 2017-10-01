В Одесском СИЗО обнаружен мертвым арестант Случившееся пока не комментируют ни в правоохранительных органах, ни в пенитенциарной службе.

В Одесском следственном изоляторе сегодня обнаружен мертвым арестант. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил иерей УПЦ КП капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев. «А в тюрьме опять покойник. Артур, 42 года. Говорят - тромб. Но вы не верьте...», - написал Краснобаев. Случившееся пока не комментируют ни в правоохранительных органах, ни в пенитенциарной службе.

Источник: УНИАН