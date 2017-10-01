Пожар отнял еще одну жизнь в Одесской области

Серьезный пожар произошел утром в Арцизе.

Около половины пятого утра поступил сигнал о возгорании в квартире пятиэтажного дома на улице Интернациональной. Когда по адресу прибыли противопожарные экипажи, площадь возгорания составляла уже более пятнадцати квадратных метров.

На борьбу с огнем ушло менее получаса. Однако на месте возгорания было обнаружено тело 77-ми летней хозяйки квартиры.

Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.