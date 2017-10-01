Население Одесской области продолжает постепенно вымирать

За 8 месяцев 2017 года население Одесской области сократилось на 3909 человек.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

По данным ведомства, с января по сентябрь 2017 года в регионе родились 16 844 человека, умерли - 22 490, т.е. естественное сокращение населения составило 5646 человек. При этом числе рождённых сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года с 17 379 до 16 844 человек, количество умерших выросло с 22 347 до 22 490 человек.

Несколько компенсирует естественную убыль населения миграция: за 8 месяцев 2017 года за счёт неё население региона выросло на 1737 человек.

В результате, общая динамика всё равно остаётся негативной.