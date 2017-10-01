«Пророссийского» президента Молдовы отстранили от власти по решению суда

Президент Молдовы Игорь Додон отстранён от власти по решению Конституционного суда республики, который счёл главу государства «неспособным исполнять свои обязанности».

Такое решение суд принял на основании того, что Игорь Додон отказался назначать на пост министра обороны Евгения Стурзу, рекомендованного экс-премьер-министром Владимиром Филатом.

Евгений Стурзу является вице–председателем Народно–европейской партии Молдовы — одной из политсил «правоевропейского» направления, которые обладают большинством избранном в 2014 году парламенте Молдовы. Этот же состав парламента назначил Владимира Филата премьер-министром. Что же касается Игоря Додона, избранного на прямых выборах осенью 2016 года, то он, напротив, имеет репутацию пророссийского политика.

История с назначением Стурзу, таким образом, является одним из этапов противостояния «пророссийского» Додона с «проевропейским» большинством в парламенте и представителем этого большинства Филатом. В Молдове, являющейся парламентской республикой, полномочия президента весьма ограничены, так что возможностей для борьбы со своими оппонентами у Додона немного, и вопрос назначения министра обороны — один из первых в этом списке. По Конституции Молдовы главу Минобороны назначает премьер, однако президент, как верховный главнокомандующий, обязан утвердить это назначение и принять присягу у нового министра. Это–то Додон делать и отказался, причём дважды.

«Не намерен принимать присягу господина Стурзы, даже если будет соответствующее решение Конституционного суда, вследствие чего он не сможет выполнять свои должностные обязанности», — заявил Додон.

В итоге решение Конституционного суда оказалось несколько иным: вместо того, чтобы обязать Додона принять у Стурзу присягу, он отстранил от власти самого Додона.