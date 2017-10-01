Львовская галерея искусств не досчиталась более 600 экспонатов

Из Львовской галереи искусств исчез 621 музейный экспонат. Недостаток обнаружили при проведении инвентаризации музейных комплексов, входящих в галерею искусств. Об этом сообщил директор галереи Тарас Возняк, передает "Радио Свобода".

«Когда мы зимой обнаружили исчезновение старинных книг, мы начали детальную инвентаризацию всех музейных фондов. Оказалось, что в целом не хватает 621 произведения искусства разных периодов, начиная с XVI века и заканчивая XX веком. Мне по памяти трудно сказать сколько и каких художественных произведений исчезло и как-то разделить их на группы, но я точно знаю, что наибольшего количества экспонатов не досчитались в фондохранилище Олесского замка», - отметил Возняк.

Он отметил, что среди пропавших работ числятся и гипсовая скульптура Луизы Штеренштейн «Женский портрет» и бронзовая скульптура Юлия Синкевич «Плач». Отмечается, что во время инвентаризации не нашли 18 единиц антикварной мебели.

Сообщается, что Татьяна Сабодаш, главная хранительница музея «Олесский замок», который является отделом Львовской галереи искусств, обратилась с письмом к президенту, в котором заявила, что ее безосновательно «обвиняют в исчезновении монет, в подмене музейных экспонатов».