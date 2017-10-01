Для поступления в вузы журналистам нужно будет учить математику, а филологам – географию

Министерство образования и науки утвердило необходимый для вузов список предметов, которые нужно требовать от абитуриента при поступлении на каждую специальность. Об этом сообщает Еizvestia.

В прошлом году вузы определяли список дисциплин для сертификатов ВНО самостоятельно. Главным был украинский язык.

Однако в нововведениях Минобразования есть довольно неожиданные предложения. Например, филологи должны сдавать, кроме украинского языка и истории, иностранный язык или географию.

В то же время юристы и журналисты третьим предметом выберут математику или иностранный. "Математика – это основной предмет ВНО, направленный на формирование системного логического мышления", – считает Олег Шаров, директор департамента высшего образования МОН и один из руководителей рабочей группы, которая работала над Условиями приема-2018.

Вместе с тем на некоторые специальности, для которых важное значение имеет физика (например, энергетика, электротехника, радиоэлектроника) или химия (например, химические технологии), эти предметы не являются обязательными, они даются на выбор: или физика, или иностранный; или химия, или математика.

А вот для контрактников перечень предметов для поступления определяет сам вуз.