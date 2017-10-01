В Украине значительно похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие дни на всей территории Украины ожидается сухая погода, переменная облачность.

По сообщению Укргидрометцентра , в основном в ближайшие дни будет без дождей, но ночью местами «минус», 23 октября на западе облачно, дожди, днем +5 … +7. В центре и на востоке переменная облачность, +3…+8, на юге Украины +10… +13, ночью от +3…+ 5 на западе до -1…-3 на востоке, в южных областях ночью +4 … + 6. В Киеве +6 … + 8, ночью -1 … + 1.

Во вторник, 24 октября возможны осадки в Закарпатье, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, на остальной территории — переменная облачность.

Днем от +11…+13 на Закарпатье, 5-7 тепла в западных областях, 4-8 тепла на востоке и в центре Украины, на юге +10…+13 градусов.

Ночью температура выше 0 на большинстве территории, в центральных регионах и на востоке -1… -3 градуса.