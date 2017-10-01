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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Отечественные пограничники будут работать «на пару» с румынскими коллегами

Категория: Новости


Отныне сотрудники Измаильского погранотряда проводят контроль над границей по Дунаю совместно с румынскими пограничниками.

Такое совместное патрулирование согласовано на правительственном уровне обеих стран. По мнению чиновников, «…этот вариант позволяет повысить эффективность в противодействии с организованной преступности, контрабанде и попытках незаконного пересечения границы!»

Отметим, однако, скорость течения и особенности русла в дельте Дуная делает незаконное пересечение границы там крайне проблематичным.

Что же касается контрабандных операций, то, как показывает практика, их предпочитают проводить на украино-молдовской границе. Особенно - на ее приднестровском участке.



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