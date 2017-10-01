В будущем году порт «Южный» придут инвестиции на 3 миллиарда гривен

Такую перспективу озвучили в администрации порта.

По официальным данным, средства пойдут на реконструкцию нескольких причальных комплексов.

Кроме того, планируется завершить проект строительства крупнейшего зернового терминала и построить оперативную акваторию в районе причала №10.

Напомним, что именно порт Южный стал основными энергетическими воротами Украины. Ведь именно через него поступает знаменитый американский и южноафриканский уголь, которым нынешние власти решили заменить донбасский и кузбасский антрацит.

При этом тот факт, что заморский уголь обходится существенно дороже, профильный министр Владимир Омелян назвал – «платой за свободу и демократию!»