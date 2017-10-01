Экс-директор Черноморского порта Сергей Крыжановский отказался от претензий к Мининфраструктуры

Экс-диретор Черноморского порта пытается избежать уголовной ответственности за доведение государственного предприятия до предбанкротного состояния. Он даже решил отказаться от претензий к Мининфраструктуры за якобы свое незаконное увольнение. Ранее он отстаивал свое право на возвращение в кресло директора Черноморского порта, и даже умудрился получить на это бумагу одного из районных судов Одессы, но встретил жесткий отпор трудового коллектива.

Судебная тяжба дошла до Апелляционного суда Одесской области, однако дело получило неожиданный поворот. Сергей Крыжановский вдруг решил, что его увольнение было законным, и отозвал свой иск к Министерству инфраструктуры Украины. Более того, он попросил, чтобы решение Приморского районного суда города Одессы о его восстановлении в должности, было отменено. Апелляционный суд Одесской области удовлетворил просьбу Сергея Крыжановского – решение Приморского районного суда от 21 августа отменено, а производство по делу с иском к МИУ об отмене приказа №83-О и восстановлении его на работе закрыто. После его снятия с должности в начале августа 2017, вся команда Крыжановского спешно покинула свои руководящие посты в Черноморском порту. В настоящее время все окружение екс-начальника порта находится под пристальным вниманием полиции. Обыски и изъятие документов прольют свет на коррупционные схемы, внедренные в порту этой командой. Портовики уверены, что нерадивый руководитель получит уголовное наказание.

«Крыжановского не только уволить, но и посадить надо. Если взять только одну махинацию с переводом 117 миллионов в обанкротившийся Платинум банк, то это явная уголовщина. Удивительно, что у него наконец-то хватило ума признать собственную несостоятельность и умолять, чтобы его не сажали в тюрьму. Отозвал все свои бредовые иски. Чистосердечное признание, конечно, смягчает наказание, но от ответственности за откровенный и циничный грабеж Черноморского порта придется отвечать», - считают работники Черноморского порта.