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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Украине появится первая концессионная железная дорога

Категория: Новости / Экономика и финансы


В Украине появится первая концессионная железная дорога

По информации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, ею станет новая евроколея, соединяющая Киев и Одессу.

По его словам, соответствующие переговоры с частными компаниями по ее строительству уже ведутся.

Данный проект должен быть реализован на основе программы государственно-частного партнерства. 

Правда, по имеющейся информации, даже если переговоры не затянутся и завершаться успешно, минимальный срок реализации проекта составляет не менее пяти лет.

Финансовая сторона проекта пока не оглашается.

Отметим, что в случае его реализации время проезда между Одессой и Киевом может сократится, по меньшей мере, вдвое.



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