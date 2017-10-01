В Украине появится первая концессионная железная дорога

По информации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, ею станет новая евроколея, соединяющая Киев и Одессу.

По его словам, соответствующие переговоры с частными компаниями по ее строительству уже ведутся.

Данный проект должен быть реализован на основе программы государственно-частного партнерства.

Правда, по имеющейся информации, даже если переговоры не затянутся и завершаться успешно, минимальный срок реализации проекта составляет не менее пяти лет.

Финансовая сторона проекта пока не оглашается.

Отметим, что в случае его реализации время проезда между Одессой и Киевом может сократится, по меньшей мере, вдвое.