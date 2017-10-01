В Одессе начался отопительный сезон

С сегодняшнего дня в Одессе стартовал новый отопительный сезон.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, вначале будут подключены бюджетные объекты - здравоохранения, образования и социального обеспечения. Это должно быть выполнено уже до конца недели. Затем начнется подключение жилых домов.

Соответствующий договор о предоставлении газа для котельных с «Нефтегазом», по его словам, заключен.

Однако проблема обеспечения теплом центральной части города остается. Это связано с банкротством городской ТЭЦ, которая и обеспечивала отопление этой части Одессы.

По словам Анатолия Орловского, соответствующее решение должен принять Кабмин. Все необходимые документы туда уже направлены.

Добавим, что проблематичным остается так же обеспечение теплом жителей Шкодовой горы. Ведь котельная НПЗ, которая ранее его предоставляла, теперь не работает. А организация, обеспечивающая сохранность мощностей НПЗ, не имеет права обеспечивать работу котельной.