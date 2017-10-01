Пошел по грибы, а нашел…снаряды

Такой случай произошел накануне в Раздельнянском районе Одесской области.

Там неподалеку от села Парканцы местный житель, пойдя в лес за грибами, нашел сразу пять артиллерийских снарядов. О взрывоопасной находке местные власти немедленно сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, найденные боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Согласно имеющейся информации, сегодня они будут обезврежены. По всей вероятности — вывезены на военный полигон и уничтожены.