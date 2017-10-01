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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В городе сложилась катастрофическая ситуация с использованием предоставленных субсидий

Категория: Новости / Экономика и финансы


В городе сложилась катастрофическая ситуация с использованием предоставленных субсидий

По словам директора департамента финансов Светланы Бедреги, из сорока трех миллионов гривен, выделенных городу из областного бюджета, освоено всего одиннадцать миллионов, а из сорока миллионов субсидии из государственного бюджета –и того меньше, всего чуть более девяти с половиной миллионов.

При этом чиновник напомнила, что до конца года осталось всего чуть больше двух месяцев, а неиспользованные средства придется возвращать.

Что же касается доходной части городского бюджета, то там все в порядке.

По данным Светланы Бедреги, с начала года в городской бюджет поступило 4, 224 миллиарда гривен, что почти на треть превышает показатели прошлого года.



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