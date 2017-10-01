В Одессе объявили войну юнипаркерам и «лежачим полицейским»

Правда, только тем, которые установлены самовольно.

Как сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, за три последних месяца в городе демонтировано почти столько же подобных незаконно установленных объектов, как и за предыдущие полтора года.

«С июля 2017 года по сегодняшний день демонтировано четыреста двенадцать незаконно установленных юнипаркеров и предметов, ограничивающих скорость движения транспортных средств, в то время, как с начала 2016 года по июль нынешнего — всего четыреста девяноста девять».

Он отметил, что более 80% демонтированных объектов составляют именно юнипаркеры, которые в массовом порядке устанавливаются перед офисами и торговыми центрами.

«Так их владельцы «забивают» мета для парковки транспорта персонала и посетителей!» — отметил чиновник.

Поэтому неудивительно, что две трети таких демонтированных объектов приходится на Приморский район, где сосредоточение офисов компаний и торговых объектов является наибольшим.