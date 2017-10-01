Алгоритм противопожарных мероприятий в школах и больницах должен быть разработан в течение двух недель

Такую задачу поставил перед региональным управлением ГСЧС и профильными областными департаментами губернатор Максим Степанов.

Как он отметил в ходе совещания в областной администрации, «…у нас ряд вопросов противопожарной безопасности остается на уровне позапрошлого века».

Так он прокомментировал сообщения о том, что в случае выхода из строя звонка пожарной тревоги, дежурные преподаватели просто бегают по школе с криками «Пожар!». Примерно так же передают сообщения об эвакуации в лечебных учреждениях области.

По мнению главы региона, в XXI веке это просто недопустимо.

Он поручил в двух недельный сорок подготовить меры по обеспечению всех таких объектов современной пожарной сигнализацией. Тем более, что, по его словам, «…такие приспособления очень недороги и установить их можно в кратчайшие сроки».

Что же касается учений по эвакуации, то они должны проводиться в учреждениях образования и здравоохранения «регулярно и неожиданно».