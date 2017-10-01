Дом в Пале-Рояле в 2018-м ждёт капитальный ремонт

В 2018 году Одесская мэрия планирует капитально отремонтировать жилой дом № 4 в переулке Чайковского.

Директор департамента городского хозяйства Александр Козловский сообщил, что после обследования памятника архитектуры решено выполнить работы по капремонту стен здания, усиления оконных проёмов, восстановлению декоративных элементов, кровли и т.п.

Заказчиком станет управление капитального строительства муниципалитета. Оно должно предусмотреть соответствующие средства, а также провести тендер, на котором определят подрядную организацию.